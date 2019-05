SKY - Summit SSC Napoli a casa Ancelotti: suggestione Quagliarella, pressing su Lozano e due nomi già bloccati!

Calciomercato Napoli - Vertice di calcio mercato del Napoli a casa Ancelotti tra il tecnico azzurro, il patron Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Un incontro operativo per programmare il mercato e la prossima stagione. Presenti anche Edo De Laurentiis e l'amministratore delegato Chiavelli, non è mancato all'appello davvero nessuno della dirigenza della SSC Napoli.

Ultime calcio mercato Napoli - Vertice a casa Ancelotti: tutti i nomi

Sul tavolo scenari e strategie in vista dell'apertura ufficiale del mercato: Fabio Quagliarella resta l'ipotesi più suggestiva, per Hirving Lozano, invece, le cose si complicano. Un'intesa di massima, invece, sembrerebbe esserci con Ilicic e Castagne dell'Atalanta: resta da trovare l'accordo economico con la famiglia Percassi. Si resta alla ricerca di due esterni bassi, Trippier e Di Lorenzo nel mirino; innesti anche a centrocampo con Bennacer, Almendra ed il giovanissimo Elmas del Fenerbache in pole position. A riportare la notizia la redazione di Sky Sport, che scrive così sul sito ufficiale: