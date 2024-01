Calciomercato Napoli, questo gennaio può diventare il più costoso dell'era ADL: i dati dal 2008 | FOCUS

Calciomercato Napoli - Questa finestra di mercato invernale del Napoli potrebbe a tutti gli effetti stabilire un primato di spesa del club alla voce acquisti. Tutto dipenderà dalla formule d'acquisto di Dendocker e del difensore (si parla con grande insistenza di Nehuen Perez). Se il centrocampista sembra approdare con la formula del prestito con diritto di riscatto, l'eventuale ingaggio del centrale argentino potrebbe essere definitivo oppure con un obbligo di riscatto. In quest'ultimo caso, la spesa andrebbe caricata non sul bilancio corrente bensì dal prossimo. Finora, De Laurentiis ha speso 21 milioni di euro eguagliando l'importo della campagna acquisti invernale 2007-2008.

Storico spese calciomercato Napoli a gennaio

Dicevamo come, Dendoncker ed il difensore, rappresentano l'ago della bilancia per stabilire il nuovo record storico di spesa del Napoli nel cosiddetto mercato di riparazione che al momento vede al primo posto la sessione 2019/20 quando furono spesi 31 milioni in cartellini a titolo definitivo (Demme e Lobotka) più il prestito con obbligo di Politano. Di seguito vi riportiamo calciatori, formule e cifre spese dal 2007/08 ad oggi:

2007-08 - Navarro (4.5), Santacroce (5.5), Mannini (7), Pazienza (4) Tot. 21

2008-09 - Bucci, Datolo (7) Tot. 7

2009-10- Dossena 4 milioni Tot. 4

2010-11 - Victor Ruiz (7.5), Mascara (1.3) Tot. 8.8

2011-12 - Vargas prestito con dir

2012-13 - Rolando, Armero, Calaiò, Radosevic (tutti in prestito con dir. riscatto)

2013-14 - Ghoulam (5), Henrique (4), Jorginho compartecipazione (4.5) Tot. 13.5

2014-15 - Gabbiadini (12.5), Strinic, Uvini Tot. 12.5

2015-16 - Grassi (8.5), Regini Tot. 8.5

2016-17 - Pavoletti (13), Zerbin, Leandrinho Tot. 13

2017-18 - Machach svincolato

2018-19 - Zero acquisti

2019-20 - Demme (10), Lobotka (21), politano prestito obbligo Tot. 31

2020-21 - Zero acquisti

2021-22 - Tuanzebe (prestito)

2022-23 - Gollini e Bereszynski (tutti in prestito)

2023-24 - Ngonge (18), Mazzocchi (3), Traorè (prestito), Dendoncker (prestito). Tot. 21

Da questi dati viene fuori anche che Walter Mazzarri, considerando anche il suo periodo precedente a Napoli, non ha mai avuto una campagna acquisti così onerosa. Quella più costosa con lui in panchina è stata quella 2010-11 con il doppio colpo Victor Ruiz e Giuseppe Mascara come abbiamo specificato sopra. Insomma, aspettiamo l'arrivo del difensore per capire se davvero De Laurentiis avrà stabilito un altro primato della sua gestione alla voce spesa.

