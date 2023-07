CorSport - Rinnovo Osimhen: cosa filtra dall'incontro tra De Laurentiis e l'agente

Calciomercato Napoli - Nuovi aggiornamenti sulla trattativa per il rinnovo dell'attaccante Victor Osimhen con il Napoli. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport di questa mattina, ieri allo Sport Hotel Rosatti, c'è stato un incontro tra Aurelio De Laurentiis e l'agente Roberto Calenda. A quanto pare la distanza tra domanda ed offerta resta e l'accordo, al momento non si sblocca.

Aurelio De Laurentiis

Rinnovo Osimhen incontro Calenda De Laurentiis

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport che fa una sintesi di quanto è accaduto ieri nell'incontro tra il presidente del napoli e l'agente dell'attaccante nigeriano: