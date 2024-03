Cajuste: "Napoli? Con il nuovo allenatore stiamo migliorando non solo nei risultati. Il gruppo lavora bene, l'infortunio è alle spalle"

Jens Cajuste, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale svedese Fotbollskanalen. Il calciatore, ora impegnato con la Svezia, ha parlato dell'ultimo periodo vissuto con la maglia azzurra glissando però su un particolare come evidenzia la testata giornalistica svedese.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Jens Cajuste ai microfoni di Fotbollskanalen:

"Mi sento meglio. Si trattava di un piccolo infortunio che mi ha costretto a restare fuori circa una settimana. Adesso sto bene, non avverto alcun problema. La squadra sta migliorando, abbiamo un nuovo allenatore. Stiamo iniziando a fare sempre meglio in termini anche di risultati, il gruppo sta lavorando molto bene. Sono felice per tutto questo.

Come sono cambiate le cose con Calzona? Non mi va di raccontare i dettagli, siamo al raduno della Nazionale. E' giusto attenersi alle cose della Svezia adesso.

Un giudizio sulla stagione del club e l'uscita dalla Champions? Come ho risposto in precedenza, in questo momento sono conentrato solo ed esclusivamente sulla Nazionale. Le cose che riguardano il Napoli qui non c'entrano.

E' il club che ti ha imposto di non parlare del Napoli? No, è una mia decisione non farlo quando sono in raduno con la Svezia. Voglio restare concentrato solo su questo".