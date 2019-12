De Laurentiis nello spogliatoio, complimenti alla squadra per gli ottavi Champions: lungo applauso dei giocatori, multe revocate?

Ultimissime calcio Napoli - Secondo quanto riferiscono i colleghi de Il Napolista al termine del match col Genk terminato 4-0 a favore degli azzurri, il presidente Aurelio De Laurentiis prima di lasciare lo stadio si sarebbe recato personalmente nello spogliatoio del Napoli per fare i complimenti alla squadra per la prestazione di questa sera e la qualificazione ottenuta per gli ottavi di Champions League.

Applausi giocatori a De Laurentiis dopo Napoli-Genk: multe revocate?

Di tutta risposta avrebbe ricevuto un grande applauso da parte di tutti. La ragione dell’entusiasmo dei calciatori sarebbe riconducibile a questioni economiche, molto probabilmente all’anestetizzazione delle multe.