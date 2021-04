Ziliani: "Napoli da scudetto, continuo a pensarlo. Una rosa così ricca e qualitativa, specie in attacco, credo non l’abbia nessuno"

Il giornalista Paolo Ziliani commenta su Twitter la vittoria del Napoli per 2-0 sul Torino:

“Molti mi hanno rimproverato di aver considerato a inizio stagione il Napoli squadra da scudetto. In realtà continuo a pensarlo perchè una rosa così ricca e qualitativa, specie in attacco, credo non l’abbia nessuno. (Oggi un 2-0 al Torino che poteva essere 4-0)”