UFFICIALE - Younes torna momentaneamente al Napoli: risolto il contratto con l'Eintracht Francoforte

Ultime notizie calcio Napoli - Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dall'Eintracht Francoforte con il quale è stato annunciato la rescissione dell'accordo di prestito con il Napoli per Amin Younes, che dunque torna all'ombra del Vesuvio:

"Eintracht Francoforte, SSC Napoli e Amin Younes hanno deciso di comune accordo di rescindere il contratto di prestito, che sarebbe dovuto durare fino al 30 giugno 2022. Il giocatore era stato rilasciato dall'allenamento e dalle operazioni di gioco da settembre dello scorso anno, come concordato.

Il 28enne è passato dal club di Serie A italiana all'Assia nell'ottobre 2020 per due stagioni. La scorsa stagione, l'attaccante ha collezionato 26 presenze in Bundesliga e una in DFB Cup. Dopo la pausa estiva, Younes ha giocato per l'ultima volta in trasferta nel primo turno della DFB Cup contro l'SV Waldhof Mannheim.

Il direttore sportivo Markus Krösche afferma: "Dall'autunno scorso tutte le parti coinvolte hanno lavorato a una soluzione comune della situazione - e ora hanno raggiunto un accordo soddisfacente per tutte le squadre: per il giocatore, Napoli e, ultimo ma non meno importante, per l'Eintracht Francoforte. Auguriamo ad Amin buona fortuna per il futuro"".