Wyscout Team of the season della Ligue 1 U21: c'è il neo azzurro Osimhen [FOTO]

Ultime notizie. Wyscout ha stilato le sue Top 11 dell'ultima stagione dei cinque grandi campionati europei. Una assoluta e una degli Under 21: non si tratta di scelte editoriali ma di un indice, disponibile con Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione in base alle loro statistiche.

In quella relativa ai migliori under 21 della Ligue 1, davanti insieme a Mpabbè del PSG c'è Victor Osimhen, neo attaccante del Napoli. Di seguito la formazione completa:

Lafont (Nantes); Simakan (Strasburgo), Kamara (OM), Disasi (Reims), Maouassa (Rennes); Blas (Nantes), Sangaré (Tolosa), Aouar (OL), Chouiar (Digione); Osimhen (Lille), Mbappé (PSG).