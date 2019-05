De Laurentiis contestato dalla Curva A: "Attacca tutti senza prove e offende la città! Se siamo perdenti è colpa sua" [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Contestazione gruppi organizzati Napoli da parte contro il presidente Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis. Gli Ultras Curva A hanno diffuso un volantino dopo le parole sulla malavita e la droga negli stadi rilasciate nei giorni scorsi dal presidente ("Abbiamo lo spaccio della droga dentro gli stadi, parliamo delle curve come tifo sano, ma il tifo sano delle curve non può partecipare, non può parlare, non può stare in quel posto perché 400-700 massimo 1000 tolgono i posti che dicono loro ai tifosi")

Contestazione Curva A contro De Laurentiis, il testo del volantino diffuso dagli Ultras