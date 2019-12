Voglio il Massimo Onlus, grande successo per la terza edizione dello spettacolo di beneficenza in memoria di Massimo Borrelli: questa sera in onda su CalcioNapoli24 TV [FOTO]

Notizie calcio Napoli - Grande successo per la terza edizione al teatro Cilea dello spettacolo di beneficenza promosso dall’associazione Massimo Borrelli Voglio il Massimo Onlus ( presidente Mariarosaria Borrelli con la partecipazione di Stefania Cuccato e Peppe Laurato) in collaborazione con la direzione del teatro e la Tunnel Produzioni.

La serata dedicata alla memoria di Massimo Borrelli, artista della scuderia Tunnel e comico di Made in sud prematuramente scomparso a causa di un tumore, ha registrato il sold out martedì sera’ nel teatro della zona collinare di Napoli e ha permesso di devolvere una somma consistente per la ricerca contro il tumore al PANCREAS. Tantissimi gli artisti amici di Massimo che si sono alternati sul palco e hanno regalato al pubblico presente in sala Massimo Borrelli (sala del teatro intitolata a lui per volere dei due pilastri del teatro Cilea, Nando Mormone e Mario Esposito ) e in galleria un mix di emozioni e divertimento.

La serata è’ iniziata con un coinvolgente assolo del sassofonista Ernesto Dolvi sulle note della canzone preferita di Massimo di “Un raggio di sole” di Jovanotti per poi lasciar subito spazio alle emozioni forti con un corto teatrale scritto da Peppe Laurato ed interpretato da Giorgio Borrelli e James Lamotta con Luca Voccia e Matteo Parisi due ragazzi della Cilea Academy, una vera e propria dedica a Massimo ma anche un modo per coinvolgere il pubblico per farne capire cosa ha provato lui e chi lo amava e per far meglio comprendere la devastazione che provoca chi viene, purtroppo, colpito da questa malattia.

La serata presentata magistralmente dalla giornalista Francesca Scognamiglio e dallo speaker di Radio Marte Gigio Rosa è’ iniziata con la presenza sul palco del direttore generale del Cilea Mario Esposito, portando anche i saluti del suo socio influenzato Nando Mormone, e dell’attore Lello Arena (direttore della Cilea Academy) per dare il via allo show con la comicità di Mariano Bruno, Mino Abbacuccio, Marco Cristi, Angelo Di Gennaro, Luca Sepe, Ciro Giustiniani e la musica di Marco Fasano, Anna Capasso, Ludo Brusco e Mario Rea, Gianni Fiorellino, Cinzia Caserta e Rosario Miraggio che ha cantato accompagnato dall’entusiasmo del pubblico uno dei suoi successi “Ti amo e ti penso” chiudendo la sua esibizione con la canzone “Addo staie” regalando un duetto inedito con la bravissima cantante Valentina Stella , lasciandole poi il palco ed improvvisandosi anche presentatore per l’occasione, chiusura della serata di beneficenza affidata ad una delle voci femminili più belle di Napoli e non solo, coinvolgendo il pubblico presente in sala con i suoi successi “Passione eterna, “Mente cuore” e un omaggio a Pino Daniele interpretando un suo successo “Senz’e te” accompagnata dal talentuoso maestro Gianpaolo Ferrigno. Molto partecipe ed entusiasta il pubblico anche quando sul palco si sono alternati l’attore Erasmo Genzini e lo showman Stefano De Martino che hanno raccolto molti consensi soprattutto dal pubblico femminile. Trasmissione ufficiale Non Solo Calcio della giornalista Barbara Carere.