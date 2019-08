Non dei migliori l'esordio in Liga per Raul Albiol, ex difensore del Napoli. Il suo Villarreal pareggia 4-4 con il Getafe e il sottomarino giallo, alla luce anche dello score, non ha svolto un irreprensibile lavoro difensivo.

Albiol con la maglia del Villarreal

Lo stesso Albiol è stato additato dai giornali spagnoli tra i peggiori in campo avendo anche causato un rigore (dubbio) ed essere ammonito.

Guarda il video in allegato!