Vibo Marina, il relax di Antonio Conte aspettando Napoli

Antonio Conte, ormai vicino alla panchina del Napoli, si gode qualche ora di relax e, come riporta Il Vibonese, ieri è stato in Calabria, a Vibo Marina.

Conte a Vibo Marina

Arrivato a Vibo Marina con la sua imbarcazione, il tecnico salentino si è fermato al pontile Marina Carmelo soggiornando in una delle strutture ricettive più rinomate della zona, l’hotel Cala del Porto. Questo momento di pausa sembra essere stato studiato appositamente per ricaricare le energie in vista del suo imminente ritorno in campo, una fase che si preannuncia intensa e ricca di aspettative da parte dei tifosi partenopei. Dopo la sosta a Vibo Marina, Conte è ripartito verso le Isole Eolie.