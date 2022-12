Vialli ricoverato per tumore al pancreas: massimo riserbo sulla gravità delle sue condizioni

Ultime notizie. Oggi l'edizione del quotidiano La Repubblica si sofferma sulle condizioni di Gianluca Vialli, l'ex calciatore della Nazionale italiana ricoverato a Londra, che ormai da cinque anni sta lottando contro il tumore al pancreas.

A seguirlo è il dottor David Cunningham, celebre primario di oncologia che lo segue fin dall'inizio: Repubblica racconta anche di come gli infermieri abbiano scelto di restare al fianco di Vialli, nonostante nell'ospedale sia in corso uno sciopero dei lavoratori sanitari che chiedono un aumento in busta paga.

La Repubblica aggiunge: "Non è chiara la gravità delle attuali condizioni di Vialli. Ma la madre 87enne Maria Teresa e uno dei fratelli dell’ex calciatore di Cremona sarebbero arrivati due giorni fa a Londra e tornati ieri in Lombardia, mentre altri familiari dovrebbero alternarsi nei prossimi giorni. I parenti, come l’ospedale, non rilasciano alcuna dichiarazione, mantenendo il riserbo che ha sempre contraddistinto la famiglia dell’ex attaccante".

Oltre al sostegno della sua famiglia, Vialli può contare sulla vicinanza dei suoi compagni di squadra. In questi giorni sono arrivati messaggi anche da parte di Gianfranco Zola e John Terry, entrambi ex Chelsea.