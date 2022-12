Vialli ricoverato a Londra, le condizioni si sono aggravate: la situazione

Ultime notizie - Arrivano pessime notizie sulla situazione di Gianluca Vialli: l’ex calciatore di 58 anni è ricoverato in una clinica della capitale britannica per l’aggravarsi della sua malattia, un tumore al pancreas.

A scriverlo è il Corriere:

"Si sono aggravate le condizioni di Gianluca Vialli , l’ex calciatore di Samp e Juve e dirigente della Nazionale, a cui nel 2017 è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Vialli, che qualche giorno fa ha annunciato di dover sospendere temporaneamente la sua attività di capo delegazione della Nazionale per il peggiorare delle sue condizioni di salute, è ricoverato in una clinica di Londra, la stessa dove aveva ricevuto in passato già due cicli di chemioterapia, dove è sottoposto alle terapie più idonee a curare la sua malattia.

Le sue condizioni però sono gravi, dato che nelle ultime ore anche la madre del calciatore Maria Teresa, 87 anni è partita da Cremona per andare a trovare il figlio in Inghilterra insieme al fratello Nino dato che Gianluca non sarà in grado di raggiungerli per Natale. Intorno a Vialli si è stretta anche la comunità degli amici legata al mondo del calcio".