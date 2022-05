"Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta!". Cori vergognosi durante la festa Roma | VIDEO

Ultimissime notizie. La Roma ha vinto la UEFA Conference League e i tifosi giallorossi si sono subito riversati nelle strade per festeggiare lo straordinario successo ottenuto a Tirana, nella finale giocata e vinta contro il Feyenoord. Una squadra italiana torna così a vincere un trofeo europeo dopo dodici anni dal Triplete dell'Inter e naturalmente in una piazza calda come quella romana i festeggiamenti non potevano essere più contenuti.

Festa Roma

Festa Roma, soliti cori contro i napoletani

Si fa fatica a capire, però, come si possa trasformare una festa per la vittoria di una coppa nell'ennesimo episodio di razzismo e discriminazione territoriale. Anche durante i festeggiamenti per la Conference League, infatti, si sono ascoltati i soliti cori razzisti ai danni del popolo napoletano.

Nel video in allegato, la festa Roma si trasforma in un'occasione di odio, con cori vergognosi che recitano - sulle note di "Freed from desire" - "Il mio sogno esaudirò: Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta". Guarda il video in allegato.