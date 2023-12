Verso Napoli-Braga, Cajuste e Kvara in gruppo! Personalizzato per Olivera: il report

Ultime notizie Champions League - Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Braga in programma domani allo Stadio Maradona per la sesta giornata di Champions League (ore 21). La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la seduta con riscaldamento e torello.

Ecco il report odierno SSC Napoli:

"Successivamente esercitazioni sulla rapidità e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Cajuste e Kvaratskhelia hanno svolto l'intera seduta in gruppo. Mario Rui ha fatto allenamento personalizzato in campo. Olivera ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra".