Veneto, Zaia firma l'ordinanza: riapertura degli stadi a 1000 spettatori

Ultime calcio - Dopo l’Emilia Romagna, anche il Veneto riapre gli impianti sportivi al pubblico. Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha infatti firmato un’ordinanza, valevole fino al 3 ottobre, in cui si permette la riapertura dei centri sportivi al pubblico. Saranno massimo 1000 gli spettatori che potranno assistere ad eventi sportivi che si tengono all’aperto e 700 in quelli al chiuso: vige l’obbligo delle mascherine, divieto di assistere alla manifestazione in piedi, divieto del cambio del posto assegnato e obbligo del mantenimento di un metro di distanza.

Bentegodi