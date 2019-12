Venerato a CN24: "Sassuolo-Napoli, fiducia a Callejon! Luperto ed Allan non al meglio, Insigne ancora preferito a Mertens"

Notizie Calcio Napoli - Si avvicina il match tra Sassuolo e Napoli di domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, e con esso anche le scelte di formazione dell'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. Queste le ultime di formazione, a CalcioNapoli24, da parte del giornalista ed esperto di calciomercato della RAI Ciro Venerato:

"A Reggio Emilia fiducia a José Callejon, perciò ci sarà solo panchina per Hirving Lozano. Il regista a metà campo sarà Fabian Ruiz, altri due azzurri come Sebastiano Luperto ed Allan non sono al meglio ma stringeranno i denti per scendere in campo. In attacco spazio a Lorenzo Insigne, ancora preferito a Dries Mertens: il belga andrà in panchina al Mapei Stadium"