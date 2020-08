Venerato a CN24: "Gattuso a Capri per incontrare De Laurentiis, non si parlerà del rinnovo. Previsto il punto su mercato e ritiro"

Notizie Napoli calcio. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di calciomercato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Rino Gattuso atteso tra poco a Capri. Resterà nel solito hotel che lo ospita per almeno 2 giorni. Li passerà quasi tutti in compagnia di Aurelio De Laurentiis insieme a tutta la sua famiglia. I due faranno il punto sul mercato azzurro e il ritiro abruzzese. Non saranno presenti il ds Giuntoli ( in Toscana dalla mamma) e l' ad Chiavelli. Il braccio destro di Giuntoli, Pompilio, è segnalato in vacanza in una villa di Anacapri. Possibile quindi una suo blitz da De Laurentiis. Non saranno affrontati argomenti relativi al contratto del tecnico calabrese. Se ne riparlerà ( eventualmente) molto più avanti.