Venerato a CN24: "ADL-Gattuso, appuntamento alle 12:30 a Capri: chiesto triennale a 1,3mln più scatti da 100mila ma senza penali"

Ultime calcio Napoli - Ciro Venerato ha rivelato alcuni dettagli, a CalcioNapoi24, dell'incontro tra De Laurentiis e Gattuso che si terrà domani:

"Domani alle 12.30, Rino Gattuso sbarcherà a Capri. Lascerà il suo attiico di Posillipo per raggiungere l'isola azzurra. Chiare le marcature. Ringhio disposto a guadagnare le stesse cifre attuali ma senza inserire clausole rescissorie. Domani primo contatto, anche se Jorge Mendes è in Portogallo. L'agente di Gattuso sentirà De Laurentiis alla fine del summit per tirare le somme dei rispettivi desideri. Triennale si (a 1,3mln più scatti da 100mila fino al 2023 e 700mila totali al suo staff) ma senza penali. Aurelio accetterà?".