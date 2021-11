Variante Omicron, primo caso sospetto in Campania! De Luca: "Adottate tutte le misure precauzionali"

Ultime notizie calcio Napoli - Sembra un incubo senza fine il Coronavirus. A spaventare tutti, adesso, è la variante Omicron ed in tal senso, stando a quanto raccontato dall'Ansa, è arrivato il primo caso di sospetta positività in Campania. Si tratta di un cittadino campano rientrato dall'Africa australe che ha poi contagiato anche il suo nucleo familiare di cinque persone. Per il momento i sintomi sono molto lievi, ma sono stati tutti messi prontamente in isolamento prudenziale. Ora si sta procedendo al sequenziamento del virus per accertare se si tratti di variante Omicron. Sottolinea il governatore De Luca:

"Tenuto conto delle notizie di questi giorni sono state tempestivamente adottate tutte le misure precauzionali e si sta procedendo al sequenziamento del virus per verificarne la natura con certezza".