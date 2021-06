Covid 19 - La variante Delta spaventa l'Italia a causa dei continui contagi e morti record in tutto il mondo. Molti paesi sono costretti a tornare in lockdown a causa della Variante Delta, mentre i Paesi con le campagne vaccinali più virtuose come Israele è stato costretto a reimporre le mascherine all'aperto e la Gran Bretagna, con balzi di contagi di giorno in giorno, ha visto i casi nelle scuole aumentare del 70% in una sola settimana costringendo 16mila alunni a casa.