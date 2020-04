Vaccino Coronavirus, al via da domani in Inghilterra la sperimentazione sull'uomo: già si pensa alle produzioni per l'autunno

Ultime notizie. Nel mondo è corsa al vaccino che possa debellare il Coronavirus. Come riportato da Repubblica.it, anche l'Inghilterra è scesa in campo per potenziare gli studi medici: l’Università di Oxford e l’Imperial College di Londra in collaborazione con l’azienda di Pomezia Advent-Irbm che ha prodotto materialmente i campioni, da domani faranno partire le prime sperimentazioni sugli esseri umani. Il governo Johnson stanzierà altri 20 milioni per Oxford e oltre 22 per l’Imperial College.

C’è ottimismo. Tanto che alcuni scienziati dell’università di Oxford già parlano di 80% di possibilità di riuscita e il Jenner Institute dello stesso ateneo, ossia il dipartimento che si occupa di vaccini, ha già detto ok alla produzione di un milione di dosi pronte per l’autunno - si parla di settembre - anche se il vaccino deve essere ancora sperimentato. Con il rischio di sprecare soldi e risorse.

Il potenziale vaccino sviluppato dagli scienziati inglesi e italiani si chiama "ChAdOx1 nCoV-19” e deriva dall’adenovirus, un virus blando tipico degli scimpanzé, ma geneticamente modificato in modo da portare con sé una parte del coronavirus e, una volta immesso nell’essere umano, di sviluppare - si spera - una risposta immunitaria preventiva nell’organismo affinché riconosca il Covid 19 e possa sconfiggerlo.