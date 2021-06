Vaccini a Napoli, via libere alle farmacie: oggi subito a pieno ritmo, tante le adesioni

Covid 19- Via ai vaccini in Campania, oggi a Napoli è arrivato il via libera anche per le farmacie a pieno ritmo avendo ricevuto in mattinata le credenziali per accedere a registrare chi si vaccina o effettuare l’adesione di chi non lo aveva fatto da solo. Intanto sempre oggi è partita la vaccinazione a Napoli dei senza fissa dimora: sono state vaccinate circa 80 persone nelle Case Suore di Madre Teresa, Casa delle genti, Pastorale Carceraria e Centro La Palma. A ogni senza fissa dimora è stato donato anche un kit di prodotti di prima necessità con igienizzanti e mascherine.