Vacanze napoletane per Coutinho: ieri cena in un ristorante, oggi giro in barca nel golfo

Ultime notizie calcio - Vacanze napoletane per Philippe Coutinho. Il fantasista brasiliano in forza al Bayern Monaco, infatti, ha scelto Napoli per trascorre alcuni giorni di relax. Ieri sera, ad esempio, come testimoniato da alcune foto che sono circolate sui social e che sono state scattate da alcuni tifosi che lo hanno riconosciuto, si è concesso una cena in un noto ristorante giapponese in via Depretis. Oggi, invece, l'ex Inter ha pubblicato sui propri canali social un video in cui lo si vede in barca mentre sfreccia nel golfo di Napoli.