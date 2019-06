Mentre tiene banco il calciomercato, diversi calciatori si godono le ferie in mete extra europee. Infatti Lorenzo Insigne ha scelto di fare le vacanze negli Usa. Una foto postata sui social ritrae il fantasista napoletano con la sciarpa del 'Club Napoli New York'. Relax per lui dopo aver lasciato il segno in Nazionale, lontano dai rumors di mercato che di tanto in tanto lo vedono coinvolto: meritate vacanze prima del ritiro di Dimaro del 6 luglio.