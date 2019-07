Il Mattino - Sold out la cerimonia di apertura delle Universiadi! Malika Ayane, Babe Vio, Bocelli e Anastasio sul palco

Notizie calcio Napoli - Le Universiadi napoletane abbassano il cartello già del tutto esaurito sui biglietti della cerimonia di apertura in programma il 3 luglio e di alcune discipline che hanno visto una vera e propria corsa al biglietto, nuoto e ginnastica su tutte. Come riporta Il Mattino, venticinquemila biglietti disponibili. Tutti venduti. A disposizione solo Distinti e Curva A.

La cerimonia sarà trasmessa infatti inmondovisione (in Italia sarà visibile su Rai2) e ci sarà anche un maxi schermo su cui verranno trasmessi sia questo evento inaugurale sia tutte le gare d’atletica. È ideata e prodotta da Balich Worldwide Shows. La U nello stadio rappresenterà, simbolicamente, un abbraccio che accoglierà le migliaia di atleti, mentre Mariafelicia Carraturo, apneista profondista partenopea record del mondo, sarà simbolicamente una moderna Partenope.

Universiadi Napoli, gli ospiti

Successivamente verrà messo in scena un Vesuvio tecnologico e tridimensionale con luci e led colorati ed il Golfo con una grande onda, sempre per riprodurre ilmito di Partenope. Saliranno sul palco Malika Ayane e Bebe Vio, campionessa paralimpica. Annunciata anche la presenza di Andrea Bocelli. Infine, ci sarà la musica di Anastasio, il rapper di 22 anni che ha vinto l’ultima edizione di X-Factor e che accompagnerà l’accensione del fuoco della conoscenza. Gli atleti di judo della Star Judo Club di Scampia, invece, si esibiranno ricreando le varie discipline sportive che vedremo durante l’Universiade.

Universiadi 2019 Napoli, il nuoto

Una delle discipline che ha avuto maggior successo nella vendita dei biglietti. Anche la Scandone potrebbe abbassare il cartello sold out. Una Scandone comunque dimezzata in quanto tutti gli atleti che non gareggiano e le delegazioni occuperanno una tribuna. Quella opposta sarà lasciata al pubblico. Vale a dire 1200 persone che per sette giorni fanno più di settemila biglietti venduti. Affrettarsi per acquistare le ultime scorte, altrimenti si rischia non vedere lo spettacolo del nuoto.

La ginnastica

È un vero boom quello che si registra al PalaVesuvio. Duemilacinquecento biglietti a disposizione per l’artistica, in campo dal 3 al 7 luglio e per la ritmica, che disputerà le sue gare dall’11 al 13. Ebbene, i ventimila biglietti sono praticamente polverizzati. «La ginnastica è una competizione da overbooking in qualsiasi manifestazione internazionale - spiega Maria Cristina Casentini, competition manager della diciplina - e anche Napoli risponde a questa regola. Dal punto di vista televisivo siamo seguitissimi. E anche alle Olimpiadi è tra le discipline più apprezzate. Sfida Palavesuvio-Scandone? Si, è vero, siamo in overbooking. E questo non puòche farci piacere».

Biglietti Universiadi Napoli 2019