Under 15 - Il Napoli vola in semifinale! Incontrerà la Roma che ha già battuto due volte in campionato

Napoli giovanile che ottiene ancora il suo percorso di crescita e ottiene un risultato positivo. L'Under 15 del Napoli al Kennedy ha battuto 1-0 il Palermo, nella gara di ritorno dei quarti di finale Scudetto e ha conquistato così la semifinale considerando che lo 0-0 dell'andata in Sicilia, l'unica imbattuta tra l'altro di tutta la categoria Under 15. In semifinale in Emilia Romagna il Napoli sfiderà la Roma che ha battuto la Fiorentina. Il Napoli ha già battuto la Roma in campionati sia all'andata che al ritorno.

NAPOLI - PALERMO 1-0 (And. 0-0)

NAPOLI: Boffelli; Marchisano, Pontiello, Di Leo, Giannini (25'st Frulio); Flora (25'st Di Pasquale), Lettera, Di Palma (14'st Gioielli); Boemio, Pesce, Scognamiglio (32'st Marranzino).

PALERMO: Morana (35'st Farrussa), Musso, Vinci, Ferrante; Aronica (25'st Di Sale), Anselmo (35'st Spadaro), Di Fatta; Giglio, Corona (14'st Bonello), Ganci.

MARCATORI: 13'pt Pesce (Na) (Rig.)

NOTE: Al 30'st Espulso Giglio (Pa). Ammoniti: Flora, Pesce, Aronica, Di Pasquale.