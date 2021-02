Ultimissime formazioni Napoli-Juve, Sky: confermato il 4-2-3-1 super-offensivo di Gattuso! Pirlo lancia Chiesa e Rabiot

Ultimissime formazioni Napoli-Juve - Gennaro Gattuso ritrova la sfida con l'amico Andrea Pirlo. Questa volta, non ci si gioca la Supercoppa italiana ma forse per il tecnico azzurro è ancora più importante: nonostante le rassicurazioni da De Laurentiis, il Napoli ha bisogno di una scossa dopo le recenti delusioni, culminate con l'uscita dalla Coppa Italia contro l'Atalanta.

Il big match di giornata è senza dubbio la sfida del "Maradona", partita di cui curiosamente si gioca prima il ritorno che l'andata (per le note vicende dello scorso 4 ottobre). In classifica, il distacco tra Napoli e Juventus è di 5 punti, ma potrebbe ridursi a sole due distanze in caso di successo degli azzurri, mentre aprirebbe un divario difficilmente colmabile se invece dovessero vincere i bianconeri.

Napoli-Juve, le ultime di formazione da Sky Sport: è 4-2-3-1 con Osimhen per Gattuso

Delle due formazioni, si legge così sul sito di Sky Sport:

Gattuso torna al 4-2-3-1 con la presenza importante di Osimhen dal 1' e Insigne sottopunta, con Politano e Lozano ai suoi lati. Demme out, a centrocampo vedremo Bakayoko e Zielinski. In difesa mancano Manolas, Koulibaly, Hysaj e Ghoulam: centrali obbligati, Maksimovic e Rrahmani.

NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

Napoli-Juve, Gattuso sfida Pirlo

La formazione di Andrea Pirlo

La 400^ presenza in A per Chiellini dovrebbe essere festeggiata in campo dal 1'. Bonucci è affaticato quindi il capitano bianconero sarà presente, con tutta probabilità al fianco di De Ligt. Turnover per Danilo, o meglio: è in ballottaggio con Cuadrado. Tornano titolari Chiesa e McKennie. Morata favorito su Kulusevski per affiancare Ronaldo. Non convocati Arthur, Ramsey e Dybala.