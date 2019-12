Sportmediaset - Koulibaly rientra nel 2020, l'obiettivo e' recuperarlo per la sfida con l'Inter

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. Un periodo difficile, inimmaginabile ad inizio stagione: il Napoli non riesce più a risalire la china. Ieri un'altra sconfitta contro il Parma. Inoltre l'infortunio di Koulibaly preoccupa tanto l'ambiente azzurro. Ecco quanto riportato da Sportmediaset.

Arrivano aggiornamenti in merito all'infortunio di Kalidou Koulibaly. Il difensore, uscito nei primi minuti della gara con il Parma, ha riportato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro. Il problema muscolare dovrebbe tenere il difensore lontano dal campo per fino al 2020, l'obiettivo è tornare per la gara del 6 gennaio contro l'Inter.