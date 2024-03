Ultime di formazione Inter-Napoli, Sky annuncia: Calzona punta su Raspadori dal 1'

La 29ª giornata di Serie A si chiuderà domenica 17 marzo allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Alle 20:45, l'Inter ospiterà il Napoli nell'ultima partita di camionato prima della sosta per le nazionali.

Inter-Napoli, ultime di formazione

Come riportato da Sky Sport, Calzona dovrebbe confermare la maggior parte degli uomini scesi in campo al Camp Nou. I cambi rispetto alla Champions League dovrebbero essere solamente due. In porta conferma per Meret. Nella linea a quattro di difesa, Calzona dovrebbe optare per Rrahmani e Juan Jesus al centro. Sugli esterni verso la conferma Di Lorenzo a destra, mentre a sinistra Olivera potrebbe prendersi una maglia al posto di Mario Rui. In mezzo al campo ci dovrebbe essere Lobotka in regia, con Anguissa e Traoré ai suoi lati.

In attacco, sono favoriti Politano sulla corsia di destra e Kvaratskhelia sulla sinistra. Al centro favorito Giacomo Raspadori per un Osimhen non al meglio.