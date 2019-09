Comune, ass. Borriello risponde ad Ancelotti: "Sabato il Napoli si spoglierà regolarmente nel suo spogliatoio rifatto"

Ultime calcio Napoli. Il Napoli ha emanato tramite il proprio sito ufficiale un comunicato in cui Carlo Ancelotti dichiara di essere indignato per le condizioni degli spogliatoi dello stadio San Paolo. La redazione di gonfialarete.com ha contattato l'assessore allo sport del comune di Napoli Ciro Borriello, che ha riferito in merito alle parole del tecnico azzurro.

La risposta del Comune, le parole dell'assessore Borriello

"Premetto che l’impegno è della Regione, però ho fatto anche il sopralluogo e ho visto che, a parte qualche porta da registrare e qualche mensola da montare, il resto è tutto a posto. Sabato il Napoli si spoglierà regolarmente nel suo spogliatoio rifatto".

Le parole di Carlo Ancelotti sugli spogliatoi del San Paolo: "Non sono stati in grado di rifarli, dove ci spogliamo? Sono indignato, non ho parole".