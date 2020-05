Ripresa Serie A, summit finito: si riparte! Ora Spadafora da Conte per decidere la data

Ultime notizie calcio - Stando a quanto raccontato in diretta da Carlo Alvino su TV Luna, la Serie A, dopo il summit con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ha deciso di ripartire! Da stabilire, però, adesso la data per questo atteso momento, con lo stesso Spadafora che ora si recherà da Conte per prendere insieme al Premier questa decisione. Due le date che, al momento, sono in ballo: il 13 giugno o, in alternativa, il 20 dello stesso mese. A tal proposito arrivano poi ulteriori precisazioni da parte di Michele Criscitiello di Sportitalia: si va verso la decisione di ripartire il 13 giugno ma se non dovesse firmare il Primo Ministro si attenderà il 20 giugno. In campo scenderanno, oltre alla massima categoria del calcio italiano, anche la Serie B e la Serie C, con quest'ultima che avrà anche play off e play out.

Spadafora ripresa Serie A