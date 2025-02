ULTIM'ORA SKY - David Neres fermo almeno un mese: le ultime sui tempi di recupero

Ultime notizie SSC Napoli - "Tempi di recupero non inferiori ad un mese", brutte notizie per Antonio Conte che a pochi giorni della sfida di campionato contro la Lazio, in programma sabato 15 febbraio allo Stadio Olimpico, perde David Neres. L'esterno d'attacco si è fermato nel finale della partita giocata contro l'Udinese e ha riportato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra, come recita un comunicato del club. E l'edizione online di Sky Sport, sui tempi di recupero, scrive:

"Non arrivano buone notizie per Antonio Conte. Nei minuti finali dell'ultima partita giocata al Maradona contro l'Udinese si è fermato Neres per un problema muscolare. L'esito degli esami medici svolti oggi ha confermato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra che gli farà saltare la prossima partita di sabato 18 febbraio contro la Lazio allo stadio Olimpico. I tempi di recupero non sono ancora noti e dipenderanno dall'evoluzione clinica della lesione ma non dovrebbero essere inferiori ad un mese".