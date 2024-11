ULTIM'ORA Rai - Torino-Napoli, Conte pensa a Neres: dubbio Kvaratskhelia-Politano!

Ultime notizie SSC Napoli - Verso la sfida col Torino, ultimi dubbi da sciogliere di Antonio Conte prima di scegliere la formazione che scenderà in campo in Piemonte. E c'è una chance di vedere dal 1' David Neres, un'ipotesi alla quale Antonio Conte riflette nelle ultime ore.

Il TGR della Campania parla delle possibili scelte di formazione di Conte verso Torino-Napoli:

"C'è un solo nome nuovo tra i possibili titolari ed è quello di David Neres: è il brasiliano l'unico innesto che Conte valuta di inserire domani a Torino su un'intelaiatura collaudata e immodificabile: a destra per far rifiatare Politano o a sinistra per inserire un po' di quella brillantezza che Kvaratskhelia sembra aver smarrito nelle ultime settimane, in ogni caso al momento solo un'ipotesi, perché l'idea di conservare il primato può far slittare di qualche giorno il possibile turn over: giovedì c'è la Coppa Italia, contro la Lazio ci sarà modo di dare spazio a chi ha giocato meno".