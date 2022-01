Ultim'ora - Italia, che sfortuna: infortunio per Lorenzo Pellegrini, salta gli spareggi!

Ultimissime Nazionale italiana - Brutta notizia per l'Italia del CT Mancini, perché arriva l'infortunio di Lorenzo Pellegrini.

La notizia dell'infortunio di Lorenzo Pellegrini è di ieri, mentre oggi sono arrivati gli esami strumentali. Ad annunciare l'ultim'ora è l'inviato di SKY Sport, Angelo Mangiante:

"Brutte notizie per Roma e Nazionale verso gli spareggi. Esami strumentali per Lorenzo Pellegrini oggi, il dolore e il risentimento è sulla stessa cicatrice che aveva provocato lo stop di un mese a dicembre. Ieri si è rifatto male e tornerà dopo la sosta, parliamo della sosta del 6 febbraio. Ricaduta per il centrocampista, salta le prossime 2 partite e avrà bisogno della sosta per capire se rientrerà dopo la sosta per la Nazionale. Si tratta di un infortunio al quadricipite, si fece male a fine novembre".