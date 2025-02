Ultim'ora: diffida e class-action contro il divieto di trasferta dei tifosi napoletani! C'è già un precedente

Diffida contro il divieto di trasferta dei tifosi napoletani residenti in Campania! Il Comitato “Con Te Napoli”, rappresentato dal Presidente Ing. Luigi Iaquinta e dal socio Enzo Rivellini, con il supporto e l’assistenza dell’Avvocato Angelo Pisani, fondatore del Napoli Club Maradona, ha preparato e notifica una formale diffida nei confronti delle Autorità competenti per richiedere l’immediata revoca del divieto di trasferta imposto ai tifosi del Napoli residenti in Campania.

Tale provvedimento, già adottato lo scorso 5 dicembre con un divieto generalizzato di due mesi, si ripete nuovamente senza alcuna motivazione e giustificazione concreta, se non quella di ammettere la resa dello Stato e dello sport difronte altro, violando principi costituzionali e convenzionali sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

Di seguito le motivazioni della diffida:

Violazione del principio di uguaglianza e libertà di circolazione e carenza di motivazioni e dati. Il divieto, indiscriminato e senza valutazione caso per caso, rappresenta un atto di discriminazione territoriale, ledendo il diritto alla libera circolazione dei cittadini sancito dall’art. 16 della Costituzione. La sicurezza negli stadi deve essere garantita attraverso misure adeguate, senza penalizzare un’intera comunità di tifosi.  Il fallimento delle misure di sicurezza e della Fidelity Card. Il provvedimento dimostra il fallimento della gestione della sicurezza negli stadi italiani: nonostante l’introduzione della Fidelity Card e la rigorosa identificazione dei tifosi, si continua ad adottare misure punitive ingiustificate, che favoriscono solo le pay TV e creano un clima di tensione. Danno economico e richiesta di risarcimento. L’ingiusto divieto arriva a ridosso della partita, causando gravi danni economici a centinaia di tifosi che hanno già acquistato biglietti, prenotato viaggi e hotel.

Per questo, il Comitato sta valutando un’azione legale collettiva (class-action) per il risarcimento dei danni patrimoniali, morali e d’immagine subiti dai tifosi penalizzati. Di seguito la richiesta di immediata revoca del provvedimento:

Il Comitato “Con Te Napoli” e l’Avv. Angelo Pisani diffidano formalmente le Autorità competenti, invitando in primis il Presidente della Repubblica a intervenire per garantire il rispetto della Costituzione e dei diritti dei cittadini. Si chiede l’immediata revoca del divieto di trasferta e si invita il Prefetto a non controfirmare tale provvedimento discriminatorio e lesivo dei principi sportivi. In assenza di riscontri tempestivi, il Comitato annuncia il ricorso a tutte le vie legali nazionali e internazionali per la tutela dei tifosi e della libertà di partecipazione agli eventi sportivi.Â

Una diffida che potrebbe capovolgere la situazione. C'è infatti un precedente che gioca a favore del Napoli, quello del 21 settembre 2024 in occasione della partita Juventus-Napoli a Torino, quando il TAR riconobbe l'illeggitimità del provvedimento adottato dal Prefetto di Torino col quale si impediva la trasferta ai residenti a Napoli.