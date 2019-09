De Laurentiis arrivato al San Paolo, il presidente del Napoli ha incontrato De Luca [FOTO CN24]

De Laurentiis è appena arrivato al San Paolo per la consegna degli spogliatoi. Il patron azzurro ha incontrato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Il presidente azzurro è accompagnato dal figlio Edo, in allegato lo scatto realizzato da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.it.

Notizie Calcio - Stando agli atti oggi ci sarà la consegna dell'impianto dello stadio San Paolo dal Comune alla SSC Napoli. Il club riceverà infatti "le chiavi" della struttura di Fuorigrotta, come previsto da cronoprogramma, e potrà verificare di persona il completamento (o eventuale) dei lavori negli spogliatoi che nelle precedenti 24 ore ha scatenato una vera e propria guerra tra comunicati e immagini di cui si sono resi protagonisti club e amministrazione.

Guarda la foto in allegato!