Conte è appena arrivato al Grand Hotel Parker's, con lui moglie e figlia | VIDEO CN24

Antonio Conte è arrivato alle 16.30 al Grand Hotel Parker's al Corso Vittorio Emanuele, sua 'personale' base in queste ore napoletane, con sua moglie Elisabetta e la figlia Vittoria. Ad accogliere l'allenatore del Napoli, oltre ad una inaspettata pioggia, un tifoso per un selfie. Cappellino verde in testa e poi dritti nella hall dell'albergo partenopeo.

Verso le 16.50 la moglie Elisabetta e la figlia Vittoria hanno lasciato la struttura, presumibilmente per un primo giro tra le vie di Napoli e, chissà, anche la visione di qualche possibile casa partenopea.

Le immagini di CalcioNapoli24.

Antonio Conte è atterrato negli scorsi minuti all'aeroporto di Capodichino, e nel pomeriggio di domani sarà presentato ufficialmente dalla SSC Napoli e dal suo presidente Aurelio De Laurentiis a Palazzo Reale. Conte è stato prelevato direttamente sulla pista d'atterraggio, come testimoniato dalle fotografie concesse in esclusiva a CalcioNapoli24 da Nando Coppeto della Holly e Benji Cup di Casalnuovo di Napoli, che ringraziamo.