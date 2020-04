Ultime notizie - Avevano destato non poca preoccupazione, per usare un eufemismo, le condizioni di Boris Johnson, in terapia intensiva da domenica dopo che le sue condizioni erano preoccupantemente peggiorate a causa degli effetti sul suo corpo e sulla sua salute del Coronavirus. Ebbene, il primo ministro britannico proprio in questi minuti è uscito dalla terapia intensiva, con il popolo britannico che tira così un sospiro di sollievo. Ad annunciare la notizia è Sky TG 24.