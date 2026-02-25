UFFICIALE - Verona-Napoli, arbitra Colombo! Gariglio al VAR. Chiffi non designato in Serie A
Queste le designazioni arbitrali per le gare del prossimo weekend. Assente Daniele Chiffi, arbitro di Atalanta-Napoli, in Serie A ed in Serie B, mentre torna ad arbitrare in B La Penna, dopo le polemiche seguite ad Inter-Juventus.
Ecco l’elenco sistemato in modo ordinato e uniforme:
PARMA – CAGLIARI
Venerdì 27/02, ore 20.45
Arbitro: MASSIMI
Assistenti: PRETI – BARONE
IV Uomo: COLLU
VAR: GIUA
AVAR: MAZZOLENI
COMO – LECCE
Sabato 28/02, ore 15.00
Arbitro: FOURNEAU
Assistenti: VECCHI – MASTRODONATO
IV Uomo: MARCENARO
VAR: MARINI
AVAR: MANGANIELLO
H. VERONA – NAPOLI
Sabato 28/02, ore 18.00
Arbitro: COLOMBO
Assistenti: DEI GIUDICI – ROSSI M.
IV Uomo: BONACINA
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI BELLO
INTER – GENOA
Sabato 28/02, ore 20.45
Arbitro: FABBRI
Assistenti: ZINGARELLI – BERCIGLI
IV Uomo: PERRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: GUIDA
CREMONESE – MILAN
Ore 12.30
Arbitro: MASSA
Assistenti: MELI – ALASSIO
IV Uomo: AYROLDI
VAR: GUIDA
AVAR: MAGGIONI
SASSUOLO – ATALANTA
Ore 15.00
Arbitro: MARCHETTI
Assistenti: CIPRESSA – POLITI
IV Uomo: MUCERA
VAR: NASCA
AVAR: DOVERI
TORINO – LAZIO
Ore 18.00
Arbitro: ABISSO
Assistenti: IMPERIALE – CAVALLINA
IV Uomo: TREMOLADA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PATERNA
ROMA – JUVENTUS
Ore 20.45
Arbitro: SOZZA
Assistenti: COSTANZO – LO CICERO
IV Uomo: SACCHI J.L.
VAR: DI BELLO
AVAR: DI PAOLO
PISA – BOLOGNA
Lunedì 02/03, ore 18.30
Arbitro: FELICIANI
Assistenti: BACCINI – BELSANTI
IV Uomo: MARINELLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI VUOLO
UDINESE – FIORENTINA
Lunedì 02/03, ore 20.45
Arbitro: PAIRETTO
Assistenti: PASSERI – MONDIN
IV Uomo: RAPUANO
VAR: PATERNA
AVAR: DOVERI