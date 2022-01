UFFICIALE - Tuanzebe, numero di maglia numero 3 per l'ultimo arrivato in casa Napoli

Comunicate le formazioni di Napoli-Sampdoria, il match della 21esima giornata di Serie A che si gioca al Maradona di Napoli per il calendario di Serie A. In panchina nel Napoli c'è il nuovo acquisto Axel Tuanzebe, difensore preso dal Manchester United con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022. Numero di maglia numero 3 per l'ultimo arrivato in casa Napoli.

Formazioni Napoli Sampdoria, le scelte ufficiali

Formazioni Napoli Sampdoria è il match della seconda giornata di ritorno di Serie A per il 2022, si scende in campo alle ore 16:30 con la 21esima giornata. Napoli Sampdoria formazioni, le scelti ufficiali su CalcioNapoli24.

NAPOLI - Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Elmas, Mertens, Insigne; Petagna. A disposizione: Idasiak, Marfella, Costanzo, Tuanzebe, Zanoli, Fabian Ruiz, Vergara, Cioffi, Politano

SAMPDORIA - Audero; Dragusin, Ferrari, Chabot, Augello; Ciervo, Ekdal, Askildsen, Thorsby; Gabbiadini, Quagliarella. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Torregrossa, Caputo, Vieira, Yepes, Murru, Trimboli, Rincon