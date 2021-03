UFFICIALE - Torino, Belotti è negativo al Covid 19: torna a disposizione di Nicola contro l'Inter

Serie A - Adesso è ufficiale, Andrea Belotti del Torino è tornato negativo al Covid 19 dopo l'ultimo tampone effettuato: torna a disposizione di Nicola per la sfida con l'Inter. L’annuncio arriva dalla Gazzetta dello Sport: “L’incubo è finito, e il Gallo se l’è lasciato alle spalle: diciotto giorni dopo l’inizio dell’isolamento, oggi Andrea Belotti è tornato negativo al Covid-19. Il Torino riabbraccia così il suo capitano: tra oggi e domani sosterrà la visita medica per riavere l’idoneità sportiva, domani pomeriggio è atteso al Filadelfia per il primo allenamento insieme ai compagni”.