UFFICIALE - Superlega, la UEFA si arrende: cancellati i procedimenti disciplinari contro Barcellona, Juventus e Real

Ultime notizie calcio Napoli - La UEFA ha deciso di alzare bandiera bianca nella battaglia con Barcellona, Juventus e Real Madrid per il caos Superlega. Questa la nota ufficiale:

“A seguito della sospensione dei procedimenti nei confronti di FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF , nella vicenda relativa a una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione alla cosiddetta 'Super League', l'Organo di Appello UEFA ha dichiarato oggi nullo il procedimento e nullo, come se il procedimento non fosse mai stato aperto”.