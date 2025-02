UFFICIALE - Sinner squalificato per 3 mesi per il caso Clostebol

Notizie - Jannik Sinner e l'Agenzia mondiale antidoping (Wada) si sono accordati sulla sanzione che il numero uno al mondo dovrà scontare in merito al caso clostebol per cui era stato prosciolto l'estate scorsa dall'Itia (International Tennis Integrity Agency).



In virtù di questo lodo consensuale decade il ricorso davanti al Tas: nessuna udienza il prossimo 16-17 aprile. Sinner resterà fermo dal 9 febbraio al 4 maggio (ma potrà allenarsi dal 13 aprile). Salterà 4 Master 1000, ma potrebbe tornare in campo a Roma. A riportarlo è Sky Sport.