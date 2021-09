UFFICIALE - Simulazione Osimhen, il Giudice Sportivo lo multa! La decisione

Simulazione di Victor Osimhen in Napoli-Cagliari, arriva la decisione del Giudice Sportivo. L'attaccante del Napoli si è lasciato cadere dopo un lieve contatto di gioco in area di rigore durante Napoli-Cagliar ed è stato ammonito per questo. Non basta però, perché c'è anche la decisione del Giudice Sportivo.

Simulazione Osimhen, la decisione del Giudice Sportivo

Per Osimhen multa di duemila euro per la simulazione col Cagliari. Un provvedimento che scatta in automatico per le ammonizioni da simulazione. Osimhen multato per simulazione. Questo il comunicato:

“per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria nel match contro il Cagliari al San Paolo”.

