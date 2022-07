UFFICIALE - Scamacca è il nuovo numero 7 del West Ham: "Un sogno atteso tanto"

Prime parole da nuovo calciatore del West Ham per il neo-acquisto Gianluca Scamacca:

"Sono davvero entusiasta di unirmi al West Ham", ha detto l'attaccante, che indosserà la maglia numero 7. “Ho aspettato a lungo questo momento, è un sogno giocare in Premier League. Sento che il West Ham è la squadra perfetta per me. Hanno mostrato che mi volevano davvero e quando ho parlato con l'allenatore c'è stata una comprensione immediata. Non vedo l'ora di giocare e mostrare ai tifosi cosa posso fare con la maglia del West Ham, spero che ci ameremo".