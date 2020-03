Serie A - E' pazzesco il caos esploso in Lega Calcio per la questione del Coronavirus. Alle 18.50, infatti, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti aveva annunciato che la gara tra Sampdoria ed Hellas Verona in programma per domani sera si sarebbe giocata regolarmente a porte chiuse. Caso chiuso? Macchè. La Lega, infatti, ha alzato un muro ed ha deciso di rinviare anche questa gara a data da destinarsi. A riportare la notizia è la versione online della Gazzetta dello Sport e Sky Sport.