UFFICIALE - Primavera, salutano Altomare e Ceparano

Napoli Calcio - Si rimodella ulteriormente la formazione Primavera del Napoli guidata da Emmanuel Cascione. Segnaliamo l'arrivederci di Attilio Altomare (18), attaccante, ceduto alla Gladiator, formazione che milita in serie D girone G. Il giocatore, esordiente giovanissimo nell'Eccellenza molisana, è già andato in panchina nella gara interna persa contro la Vis Artena. Nella giornata di ieri è stata la volta del centrocampista Giovanni Ceparano (18), passato in prestito all'Afragolese. inclusa nello stesso girone del Gladiator. Sono così tre le cessioni operate dalla società partenopea, dovendosi sommare anche il ritorno al Fiorenzuola del difensore centrale Filippo Facchini (19). Per quanto riguarda le entrate, il Napoli ha acquisito il difensore centrale Jonathan Spedalieri (19), ex Fiorentina e Potenza, mentre dal Catanzaro è arrivato l'attaccante Vincenzo Furina (18). Rientrato Valerio Labriola (19) dall'esperienza alla Fermana, il centrocampo azzurro si avvale da qualche tempo anche di Riccardo Cataldi (20), centrocampista rimasto svincolato dopo il fallimento del Trapani.

Primavera