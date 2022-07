Calcio Napoli - Leo Ostigard, ultimo acquisto del Napoli, ha scelto il numero di maglia in vista della prossima stagione. Il difensore nella conferenza di presentazione a Dimaro aveva detto di non aver deciso ancora quale numero mettersi sulle sue spalle. Dopo un breve periodo di riflessione, se vogliamo chiamarlo in modo scherzoso così, il norvegese ha sciolto i dubbi.

Numero maglia Ostigard al Napoli

Come si apprende dai profili social della SSC Napoli il nuovo numero di maglia di Ostigaard sarà il 55.